Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Elektroladesäule nach Unfall beschädigt

Kehl (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen kam es am späten Donnerstagnachmittag am Bahnhofsplatz. Nach bisherigen Feststellungen habe der mutmaßliche Unfallverursacher mit seinem Opel gegen 17:50 Uhr eine vor ihm fahrenden Mercedes links überholen wollen, obwohl dieser scheinbar den Richtungswechsel nach links anzeigte, um am Straßenrand einparken zu können. Beim Abbiegevorgang des 49-jährigen Mercedes-Fahrers kam es zu einer Kollision. Durch den Aufprall wurde der 28-jährige Opel-Lenker nach links abgedrängt und prallte gegen eine Elektroladesäule. Glücklicherweise zogen sich beide Unfallbeteiligte keine Verletzungen zu. An den Fahrzeugen und der Elektroladesäule entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ungefähr 18.000 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Kehl haben die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

/lg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell