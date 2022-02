Polizei Braunschweig

POL-BS: Werkzeuge aus Transporter gestohlen

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Ilmenaustraße,

20.02.2022, 18.57 Uhr

Unbekannten Täter brachen einen Transporter auf und entwendeten Werkzeuge.

Am Sonntagabend erhielt ein 32-jähriger Braunschweiger einen Anruf von einem Bekannten. Dieser hatte gerade beobachtet, dass sich mehrere Personen an seinem Transporter zu schaffen gemacht hatten. Er ging sofort zu seinem Fahrzeug und konnte sehen, dass die Seiten- und die Hecktüren offenstanden. Er informierte die Polizei. Die Beamten sicherten Spuren und konnten feststellen, dass das Türschloss an der Hecktür durch die Täter zerstört wurde. Aus dem Innenraum des Transporters wurden mehrere Werkzeugkoffer entwendet, obwohl diese mit einer zusätzlichen Stahlkette gesichert waren. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

