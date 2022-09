Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Scheiben an Schulgebäude zerstört, Scheibe eingeschlagen, Schranke beschädigt, Mehrere Fahrradsattel entwendet

Heidekreis (ots)

05.09 / Scheiben an Schulgebäude zerstört

Schneverdingen: Am Wochenende vom 02.09.22 bis 05.09.22 zerstörten bislang unbekannte Täter durch Steinwürfe mehrere Scheiben des Schulgebäudes im Osterwaldweg in Schneverdingen. Der Schaden beläuft sich auf etwa 5000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei Schneverdingen unter 05193/ 982500 zu wenden.

05.09 / Scheibe eingeschlagen

Soltau: Die Scheibe eines Überwachungsturmes auf dem Schwimmbadgelände im Mühlenweg schlugen unbekannte Täter zwischen Freitag, 02.09.22 und Sonntag, 04.09.22 ein. Aus einem auf dem Grundstück befindlichen ehemaligen Kiosk wurden Alkohol und Süßigkeiten entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Soltau unter 05191/93800 entgegen.

03.09 / Schranke beschädigt

Schwarmstedt: In der Nacht von Freitag, 02.09.22 zu Samstag 03.09.22 wurde die Schranke zum Parkplatz eines Discounters in der Celler Straße durch bislang unbekannte Täter beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Schwarmstedt unter 05071/800350 in Verbindung zu setzen.

05.09 / Mehrere Fahrradsattel entwendet

Munster: Unbekannte Täter entwendeten zwischen dem 04.09.22 und dem 05.09.22 die Sattel mehrerer Fahrräder im Bereich des Bahnhofes. Hinweise nimmt die Polizei Munster unter 05192/9600 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell