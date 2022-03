Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Verkehrsunfallflucht geklärt

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 01.03.2022 gegen 17:30 Uhr wurde in der Häuserhohl in Bad Dürkheim die Hauswand eines Wohnhauses beschädigt. Eine 67-jähriger Fahrerin eines VW Polo befuhr die Waldstraße in Richtung Hauptstraße. An der Einmündung Häuserhohl kam ihr ein PKW entgegen, sodass sie mit dem Fahrzeug rangieren musste und dabei mit dem Fahrzeugheck gegen die Hauswand des Anwesens stieß. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 200EUR. Der Verkehrsunfall konnte durch einen Zeugen beobachtet werden. Er informierte unverzüglich die Polizei und konnte sowohl das Kennzeichen des VW als auch eine gute Beschreibung der Fahrerin abgeben. Dadurch konnte die Fahrerin an ihrer Wohnanschrift ermittelt werden. Gegen sie wird nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell