Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Wieder "Falscher Polizeibeamter" am Telefon

Hettenleidelheim (ots)

Am Dienstag, 01.03.2022 erhielt ein 76 jähriger um die Mittagszeit einen Anruf von einem "falschen Polizeibeamten". Am Telefon meldete sich zuerst eine Frau mit weinerlicher Stimme welche sich als Enkelin ausgab. Diese gab an, dass sie bei einem Verkehrsunfall eine Person todgefahren habe. Das Telefon wurde an einen angeblichen Polizeibeamten weitergegeben. Dieser forderte 50.000.-EUR um eine Verhaftung und Inhaftierung der Enkelin abwenden zu können. Dem 76 jährigen war die Betrugsmasche bekannt. Das Telefonat wurde beendet. Es kam zu keinem Schaden. Wenn weitere Bürger solche oder ähnliche Anrufe erhalten informieren sie bitte ihre zuständige Polizeidienststelle. Präventionstipps zu dieser und anderer Betrugsmaschen findet man unter www.polizei-beratung.de .

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell