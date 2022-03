POL-PDNW: Verpuffung versetzt Dach eines Doppelhauses

BAD DÜRKHEIM (ots) - Am 28.02.2022 gegen 18:00 Uhr kam es in der Dr.Welte-Straße in Weisenheim am Sand zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein zu diesem Zeitpunkt unbekannter Fahrer eines Citroen Picasso befuhr die Dr. Welte-Straße aus Frankenthal kommend in Richtung Ortsmitte. In Höhe des Sportplatzes streifte er beim Vorbeifahren zwei ordnungsgemäß am rechten ...

mehr