Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Wachenheim) - Seniorin beinahe Opfer von Trickbetrügern

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 28.02.2022 gegen 13:00 Uhr wurde eine ältere Dame aus Wachenheim beinahe Opfer eines Trickbetrügers. Ein bislang unbekannter männlicher Betrüger klingelte bei der Dame und gab sich Mitarbeiter der Stadt aus. Er ging dann von Zimmer zu Zimmer und öffnete dort die Schränke. Entwendet habe er nichts. Nach mehrfacher Aufforderung habe er dann die Wohnung wieder verlassen. Trotz sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen, konnten der Betrüger nicht mehr festgestellt werden. Der Täter soll ca. 1,75m groß gewesen sein. Eine weitere Beschreibung konnte die Dame nicht abgeben. Die Kriminalpolizei in Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Wurden sie auch Opfer eines solchen Betruges dann wenden sie sich bitte an die Polizei Bad Dürkheim unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Die Polizei rät hier, fremden Personen keinen Zutritt zu ihrer Wohnung/Haus zu gewähren. Sprechen sie aufdringliche Besucher*innen laut an oder rufen sie um Hilfe. Weitere Informationen finden sie unter www.polizei-beratung.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell