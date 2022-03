Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Jugendliche Radfahrer gefährdet, bedroht und beleidigt

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 28.02.2022 gegen 12:30Uhr kam es in der Fronhofallee in Bad Dürkheim zu einer Verkehrsgefährdung mit anschließender Beleidigung und Bedrohung. Ein 17-Jähriger und ein 18-Jähriger befuhren mit ihren Fahrrädern die Fronhofallee, als plötzlich ein weißer Ford Transit hinter ihnen fuhr und mehrfach länger hupte. Danach wurden sie von dem Ford überholt. Beim Einscheren schnitt der Ford die Radfahrer derart, dass der 17-Jähirge stark bremsen musste und dabei beinahe gestürzt wäre. Der Fahrer stieg aus seinem Fahrzeug, ging auf die Jugendlichen zu und beleidigte sie als "Arschlöcher". Der 18-Jährige wurde durch den Fahrer nach hinten gestoßen und er drohte ihm, dass es "krachen" würde, wenn er ihn nochmals sehe und er "reif" sei, wenn er ihm allein begegne. Laut Aussagen der Jugendlichen kannten sie den Fahrer nicht. Über das abgelesene Teilkennzeichen konnte der Halter ermittelt werden. Ermittlungen hinsichtlich des Fahrers zum Tatzeitpunkt wurden aufgenommen. Gegen den Fahrer wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung, Beleidigung, Bedrohung und versuchter Körperverletzung ermittelt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell