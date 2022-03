Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Weisenheim a.S.) - Radfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 28.02.2022 gegen 10:00 Uhr wurde eine 65-jährige Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall in der Laumersheimer Straße in Weisenheim am Sand verletzt. Eine 87-Jähriger befuhr mit ihrem VW Golf die Laumersheimer Straße wollte in den dortigen Kreisverkehr einfahren. Beim Einfahren missachtete sie die Vorfahrt der bereits im Kreisverkehr befindlichen Radfahrerin und es kam zum Zusammenstoß. Hierdurch stürzte die Radfahrerin und verletzte sich am Bein. Die 65-jährige Radfahrerin stürzte, wurde dabei leicht verletzt und musste durch das DRK ins Krankenhaus verbracht werden. Am Golf und am Fahrrad entstand ein Gesamtschaden von 700 Euro.

