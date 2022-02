Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Unfall mit Leitverletzten - Gasgeruch löst Feuerwehreinsatz aus

Gem. Kirchheim/Weinstraße, B 271 - 28.02.2022, 16:10h (ots)

Am Nachmittag ereignete sich an der Lichtzeichenanlage B271 Kirchheim/Umgehung ein Auffahrunfall, bei dem die beiden Insassen des vorausfahrenden PKW leicht verletzt wurden. Ein hinterher fahrender 37-jähriger PKW-Fahrer konnte beim Phasenwechsel auf "rot" nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf den PKW der 23- und 51-jährigen Frauen auf. An den PKW entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 10.000EUR. Die Feuerwehr Grünstadt wurde alarmiert, weil nach dem Zusammenstoß Gasgeruch aus einem der PKW bemerkt wurde. Es konnte glücklicherweise kein Leck im Gastank festgestellt werden.

