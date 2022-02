Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Mit gestohlenem Fahrrad auf der Autobahn unterwegs

Neustadt/Weinstraße (ots)

Von Verkehrsteilnehmern wurde die Polizeiautobahnstation Ruchheim am 28.02.2022, um 4 Uhr, darüber informiert, dass, zwei Personen mit einem Fahrrad auf der A650 in Richtung Ludwigshafen unterwegs sein sollen. Kurz vor dem Autobahnkreuz Ludwigshafen konnte eine Funkstreife tatsächlich die beiden Personen mit dem Fahrrad fahrend feststellen. Bei den Beiden handelte es sich um ein 15-jähriges Mädchen und einen 15-jährigen Jungen. Beide behaupteten, mit dem Einverständnis ihrer Eltern auf dem Weg zu einem Bekannten nach Mannheim zu sein. Bei der Überprüfung des mitgeführten Fahrrades stellte sich heraus, dass dieses zuvor entwendet worden war. Die beiden Jugendlichen räumten ein, dass sie das Fahrrad am Bahnhof Bad Dürkheim entwendet hatten. Die beiden Jugendlichen wurden auf die Polizeidienststelle verbracht und deren Erziehungsberechtigte verständigt. Gegen die 15-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrraddiebstahl eingeleitet.

