Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Weisenheim a.S.) - Unfall unter Drogeneinwirkung verursacht

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 28.02.2022 gegen 18:00 Uhr kam es in der Dr.Welte-Straße in Weisenheim am Sand zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein zu diesem Zeitpunkt unbekannter Fahrer eines Citroen Picasso befuhr die Dr. Welte-Straße aus Frankenthal kommend in Richtung Ortsmitte. In Höhe des Sportplatzes streifte er beim Vorbeifahren zwei ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellte PKW und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. An dem abgestellten Mercedes und einem weiteren Citroen entstand jeweils ein Sachschaden in Höhe von 1000EUR. Der Verkehrsunfall konnte durch einen Zeugen beobachtet werden. Er informierte unverzüglich die Polizei und konnte sowohl das Kennzeichen des Citroen als auch eine gute Beschreibung des Fahrers abgeben. Dadurch konnte der Fahrer an seiner Wohnanschrift ermittelt werden. Der Citroen konnte unweit vor dem Anwesen mit frischen und korrespondierenden Unfallschäden festgestellt werden. Während der Kontrolle konnten die Polizeibeamten drogentypische Ausfallerscheinungen feststellen. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamin und Methamphetamin. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Im Rahmen der Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass der 34-Jähirge aktuell ein Fahrverbot auferlegt bekommen hatte und das Fahrzeug eigentlich nicht hätte führen dürfen. Gegen ihn wird nun wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, Verkehrsunfallflucht und Führen eines Fahrzeuges unter Drogeneinwirkung ermittelt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell