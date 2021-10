Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Germersheim (ots)

Am Samstag, um 18:20 Uhr fiel einer Streife der Polizeiinspektion Germersheim in der Josef-Probst-Straße in Germersheim ein Rollerfahrer auf. Im Rahmen der Verkehrskontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass der 15-Jährige schneller als die für seinen Roller zulässigen 25 km/h gefahren ist. Schlussendlich gab er zu, ohne die vorgeschriebene Drossel unterwegs gewesen zu sein und somit auch ohne Führerschein gefahren zu sein. Er wurde seinem Vater überstellt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

