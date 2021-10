Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Festnahme in der Martin-Luther-Straße in Landau

Landau (ots)

Am Samstagnachmittag, gegen 16:30 Uhr, kam es in der Martin-Luther-Straße in Landau zu einer Festnahme eines Tatverdächtigen auf offener Straße. Hintergrund war eine der Polizeiinspektion Landau gemeldete akute Bedrohungslage zum Nachteil eines 18-Jährigen. Da Hinweise vorlagen, dass der 47-jährige Tatverdächtige hierbei auch eine Schusswaffe mit sich führen könnte, wurde die Festnahme unter erhöhter Eigensicherung und mit Schutzausstattung durchgeführt. Bei dem Einsatz wurden keine Personen verletzt. Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen konnten ein Teleskopschlagstock und Signalmunition aufgefunden werden. Es bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für die Öffentlichkeit. Die genauen Umstände und Hintergründe des Sachverhalts sind nun Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

