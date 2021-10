Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Ohne Gurt, dafür aber mit Drogen im Blut

Landau, Königstraße (ots)

Da ein 40-Jähriger aus dem Landkreis Bad Dürkheim ohne angelegten Sicherheitsgurt unterwegs war, wurde er am Abend des 22.10. gegen 23:10 Uhr einer Verkehrskontrolle unterzogen, in deren Verlauf betäubungsmitteltypische Auffälligkeiten festgestellt wurden. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Amphetamin und Metamphetamin. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und eine Mitteilung an die Fahrerlaubnisbehörde, die seine Eignung zur weiteren Teilnahme am Straßenverkehr überprüfen wird.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell