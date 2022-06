Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat den Opel beschädigt?

Kaiserslautern (ots)

Eine Unfallflucht ist der Polizei am Dienstag aus dem Benzoring gemeldet worden. Der Halterin des betroffenen Opel Corsa hatte ihren Wagen am Samstag den 18. Juni gegen 12 Uhr in Höhe der Hausnummer 15 am Straßenrand abgestellt. Als sie am Dienstag gegen 16:50 Uhr zu ihrem Wagen zurückkehrte, stellte sie einen Schaden an der Fahrerseite fest. Vom Verursacher fehlt jede Spur. Aufgrund des Schadens muss davon ausgegangen werden, dass der unbekannte Fahrzeugführer vermutlich beim Wenden mit dem Corsa zusammenstieß. Zeugen, die Hinweise geben können, werden ebenfalls gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

