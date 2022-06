Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unachtsamkeit führt zu Unfall

Schopp (ots)

Bei einem Unfall in der Hauptstraße ist am Dienstagmorgen eine 50-Jährige leicht verletzt worden. Die Frau saß in ihrem Pkw, der am rechten Fahrbahnrand stand. Ein 35-jähriger Autofahrer näherte sich ihrem Wagen von hinten. Beim Vorbeifahren stieß er gegen das stehende Auto. Der Aufprall war so heftig, dass das Fahrzeug der 50-Jährigen auf einen vor ihr stehenden Pkw geschoben wurde. Der Unfallverursacher kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Hauswand.

Die Frau erlitt leichte Verletzungen am Kopf. Der andere Fahrer blieb unverletzt. An den drei Auto und am Haus entstand Sachschaden von etwa 16.000 Euro. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. |mhm

