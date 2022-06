Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Beim Abbiegen nicht aufgepasst

Kaiserslautern (ots)

Am Dienstagmittag hat es in der Königstraße gekracht. Eine 65 Jahre alte Frau fuhr mit ihrem Pkw Richtung Stadtmitte. An der Kreuzung mit der Goebenstraße wollte sie nach links abbiegen. Der Fahrer eines entgegenkommenden Autos - so berichtete es die 65-Jährige - blinkte links. Deshalb gab sie Gas und bog ab. Der 83-jährige Mercedes-Fahrer fuhr aber geradeaus weiter. Es kam zum Zusammenstoß. Die Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. An den Pkw entstand Sachschaden von etwa 6.000 Euro. Der Wagen des Mannes war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. |mhm

