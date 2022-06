Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Kreis Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Sonntagnachmittag in der Sternbergerstraße in Otterbach ereignet haben muss. Ein 87-jähriger Mann meldete der Polizei nun, dass er seinen Mercedes gegen 17 Uhr auf dem Parkplatz der dortigen Gaststätte abstellte. Als er nach zehn Minuten zu seinem Wagen zurückkam, fand der Mann Beschädigungen am rechten, vorderen Kotflügel. Vom Verursacher war jedoch weit und breit nichts mehr zu sehen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Nummer 0631 369-2150 gern entgegen. |elz

