Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebe haben es auf Katalysatoren abgesehen

Kaiserslautern (ots)

Im Stadtgebiet haben Unbekannte in der Nacht zum Montag an mehreren Autos die Katalysatoren entwendet. Ziele waren ein VW und zwei Opel, die in der Bier- und der Turnerstraße geparkt waren.

Bei dem Versuch einen weiteren Katalysator auszubauen, wurden die Täter gestört und konnten unerkannt entkommen (wir berichteten https://s.rlp.de/r8O0k).

Auch in der Nacht zum Dienstag schlug ein Katalysatordiebstahl fehl. Ein Zeuge beobachtete in der Josefstraße zwei dunkel gekleidete Personen. Diese machten sich kurz vor 2 Uhr an der Unterseite eines Opel Zafira zu schaffen. Der Anwohner alarmierte die Polizei. Als er die Täter ansprach, sprangen sie auf und flüchteten. Dabei ließen sie einen Wagenheber zurück, mit dem sie den Pkw angehoben hatten.

Die Polizei sicherte Spuren und sucht Zeugen, die im genannten Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631 369-2150 entgegen. |mhm

