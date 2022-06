Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Versuchter Katalysatordiebstahl

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte haben am Montagmorgen versucht einen Katalysator in der Turnerstraße zu stehlen. Ein Zeuge beobachtete die zwei Männer gegen 2 Uhr dabei, wie sie unter einem Opel Zafira lagen und sich an diesem zu schaffen machten. Als er das Fenster öffnete, flohen die beiden in Richtung der angrenzenden Schule. Bei der Begutachtung des Wagens, konnte festgestellt werden, dass bereits ein Schnitt gemacht wurde um den Katalysator an dem Pkw zu entfernen. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

