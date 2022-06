POL-PPWP: Wer hat den Eierwerfer gesehen?

Kaiserslautern (ots) - Ein Knall hat in der Nacht zum Samstag eine Anwohnerin im Stadtteil Morlautern aufgeschreckt. Am Morgen entdeckte die Frau Blutspuren an ihrem Hoftor. Sie informierte die Polizei. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen gehen die Beamten davon aus, dass um 4 Uhr ein Zweiradfahrer mit seinem Gefährt die Straße Am Obergarten bergab fuhr und in der Otterberger Straße gegen das Tor krachte. Hierbei ...

mehr