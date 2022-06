POL-PPWP: Blutspuren und Schäden deuten auf Unfall hin

Kaiserslautern (ots) - Einbrecher haben sich an der Datscha eines Schrebergartens in der Entersweilerstraße zu schaffen gemacht. Am frühen Mittwochmorgen bemerkte ein Zeuge zwei Personen an dem Gartenhaus. Er rief nach ihnen, woraufhin die Verdächtigen Fersengeld gaben. Später stellte die Polizei Einbruchspuren an der Tür der Laube fest. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten um Hinweise: Wem sind ...

