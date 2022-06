Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Randalierer in Gewahrsam genommen

Kaiserslautern (ots)

Ein 35-Jähriger Randalierer hat sich am frühen Sonntagmorgen in der Altstadt mehrere Strafanzeigen eingehandelt. Weil der Mann von einem Türsteher nicht in das Lokal gelassen wurde, beleidigte er diesen mehrfach. Auch gegenüber den hinzugerufenen Polizeibeamten verhielt sich der 35-Jährige aggressiv und beleidigte die Beamten durch Zeigen des Mittelfingers. Er erhielt einen Platzverweis, welcher jedoch nicht lange Wirkung zeigte. Der Randalierer kehrte nach 5 Minuten zur Örtlichkeit zurück. Daraufhin wurde er in Gewahrsam genommen und durfte den Rest der Nacht in einer Zelle verbringen. |PvD

