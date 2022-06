Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zeuge verhindert Einbruch

Kaiserslautern (ots)

Einbrecher haben sich an der Datscha eines Schrebergartens in der Entersweilerstraße zu schaffen gemacht. Am frühen Mittwochmorgen bemerkte ein Zeuge zwei Personen an dem Gartenhaus. Er rief nach ihnen, woraufhin die Verdächtigen Fersengeld gaben. Später stellte die Polizei Einbruchspuren an der Tür der Laube fest. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten um Hinweise: Wem sind am Mittwoch zwischen 3 Uhr und 4 Uhr Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Kleingartenanlage in der Entersweilerstraße aufgefallen? Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell