Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 211112 - 1356 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Festnahme nach Straßenraub

Frankfurt (ots)

(hol) Gestern Nachmittag überfielen zwei Männer einen 54-Jährigen. Die Polizei nahm einen Tatverdächtigen fest. Dieser wird heute einem Haftrichter vorgeführt.

Gegen 15:15 Uhr trafen die drei Männer in der Moselstraße aufeinander. Unter Vorhalt eines Messers forderte der 26-jährige Tatverdächtige die Herausgabe von Bargeld. Als der 54-Jährige sich weigerte, zog ihm der Aggressor die Jacke über den Kopf, so dass er kurzzeitig nichts sehen konnte. Diesen Umstand nutzte ein bislang Unbekannter aus und riss dem Opfer die Umhängetasche von der Schulter. Die zwischenzeitlich verständigte Polizei nahm den Tatverdächtigen noch am Tatort fest. Zudem fanden die Beamten das Messer auf und beschlagnahmten es. Die Ermittlungen zu einem eventuellen Mittäter dauern an.

Der Tatverdächtige wird im Laufe des Tages einem Haftrichter wegen schweren Raubs vorgeführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell