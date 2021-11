Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg - Wohnungseinbruch im Balsterholz

Gevelsberg (ots)

Am Freitag, den 19.11.2021, in der Zeit von 14 Uhr 21.20 Uhr gelangten unbekannte Täter über eine Leiter an ein Obergeschossfenster eines Einfamilienhauses. Das Fenster wurde durch den oder die Täter aufgehebelt und der Wohnraum betreten. Hier wurden sämtliche Schränke vermutlich nach Wertgegenständen durchsucht bevor die unbekannten Täter mit aufgefundenem Schmuck flüchteten.

