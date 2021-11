Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke - Wohnungseinbruch in der Straße "Zu den Brauckstücken"

Herdecke (ots)

Am Freitag, den 19.11.2021, in der Zeit von 19.15 Uhr bis 19.25 Uhr verschaffte sich ein männlicher Täter Zugang zu einer Wohnung durch Aufbohren des Schließzylinders. Die Wohnung wurde durch den Täter betreten. Es kann aber noch nicht abschließend gesagt werden, ob etwas aus der Wohnung entwendet wurde. Nach Tatausführung entfernte sich der Täter in unbekannter Richtung.

Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben: - männlich - dunkle Bekleidung - Schwarzer Koffer - Sprach akzentfrei deutsch.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell