Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Trickdiebstahl beim Geldwechsel

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg, Göttinger Straße

Dienstag, 09.11.2021, 13:10 Uhr

NÖRTEN-HARDENBERG(da) - Eine 77-jährige Frau wurde am gestrigen Mittag gegen 13:10 Uhr Opfer eines Trickdiebes in der Göttinger Straße. Der Mann sprach sein Opfer auf dem Parkplatz der Rossmann-Filiale an und bat darum, Münzen für einen Einkaufswagen zu tauschen. Er verwickelte das Opfer kurz in ein Gespräch und lenkte es ab. Kurze Zeit später bemerkte die Frau aus Nörten-Hardenberg, dass ihr eine dreistellige Summe aus dem Portemonnaie entwendet worden war.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell