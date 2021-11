Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Anstiftung zum Ladendiebstahl

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersehim, Marienstraße, Dienstag, 09.11.21, 15.00 Uhr

BAD GANDERSHEIM (schw) - Am Dienstag, 09.11.21, gegen 15.00 Uhr wurde die Polizei Bad Gandersheim über einen Ladendiebstahl in einem, in der Marienstraße gelegenen Lebensmittelgeschäft informiert. Vor Ort konnten die Beamten einen 24-jährigen antreffen, der sich derzeit in Bad Gandersheim aufhält. Nach Aussage des Ladendetektivs konnte beobachtet werden, wie der junge Mann einen gefüllten Einkaufswagen durch den Eingangsbereich schob und das Geschäft verlassen wollte, ohne die Waren zu bezahlen. Der Mann konnte daran gehindert werden. Laut seiner Aussage wurde der 24-jährige von einer 22-jährigen Einbeckerin zu der Tat angestiftet. Der Inhalt des Einkaufswagens, der aus unterschiedlichen Non-Food-Artikeln bestand hatte einen Wert von ca. 970,- EUR Die Polizei Bad Gandersheim hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen. Es wurde eine Anzeige wegen Ladendiebstahl gegen den Tatverdächtigen und die Mittäterin eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell