Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Wohnhaus

Einbeck (ots)

Dassel/Lüthorst(rod)

Am Montag, den 8. November 2021, kam es zwischen 07:30 Uhr bis 09:30 Uhr zu einem Einbruch in ein Wohnhaus im Wilhelm-Busch-Weg in Lüthorst. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich Zugang ins Haus und entwendete Computer und Bargeld. Dabei entstand ein Gesamtschaden von über ca. 2.500 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Einbruch geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Dassel,05564 99910-0, oder beim Polizeikommissariat Einbeck, 05561 94978-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell