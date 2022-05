POL-PPWP: Schmierfinken gesucht

Polizeipräsidium Westpfalz

Schmierfinken waren von Dienstag auf Mittwoch in der Von-Braun-Straße und in der Flurstraße unterwegs. In beiden Straßen wurden am Mittwoch Graffiti-Schmierereien entdeckt. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf mögliche Täter geben können - Telefon 0631 369-2150. In der Von-Braun-Straße verunstalteten die Unbekannten zwei Garagentore mit pinkfarbenen Graffiti. Die Tatzeit liegt hier in der Nacht zu Mittwoch zwischen 20 und 9 Uhr. In der Flurstraße suchten sich die Täter eine Hauswand aus. Diese wurde ebenfalls mit pinkfarbenem Graffiti "verschönert". Entdeckt wurden die Schmierereien am Mittwochmorgen gegen 7:40 Uhr. Die genaue Tatzeit ist unklar. |elz

