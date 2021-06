Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schwerer Alleinunfall

Meinerzhagen (ots)

Am heutigen Morgen, gegen 03:43 Uhr, befuhr ein 22 jähriger die Volmestraße aus Fahrtrichtung Kierspe kommend in Richtung Meinerzhagen. Kurz nach der Einmündung Grünenbecker Weg in Höhe von Haus Volmestraße 47 kam der VW Golf aus bislang unerklärlichen Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet auf die dort beginnende Leitplanke. Der Pkw wurde von der Leitplanke in die Luft katapultiert und kam ca. 100 m weiter auf dem Dach zum Liegen. Der schwer verletzte Fahrer wurde mit einem Rettungswagen nach Siegen ins Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell