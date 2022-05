Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Beim Überholen Fahrradfahrer angefahren

Kaiserslautern (ots)

Ein Fahrradfahrer ist am Mittwochmorgen in der Rudolf-Breitscheid-Straße von einem Bus angefahren und verletzt worden. Der Fahrradfahrer erschien auf der Dienststelle und gab an, dass er gegen 9:40 Uhr die Rudolf-Breitscheid-Straße in Richtung Hauptbahnhof befuhr. Kurz vor der Kreuzung zur Parkstraße überholte ihn ein Bus. Beim Einscheren nach rechts kam der Bus mit dem Heck gegen die linke Schulter des Fahrradfahrers, woraufhin dieser stürzte. Der Bus setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Radfahrer zu kümmern. Der Busfahrer gab später an, den Zusammenstoß nicht bemerkt zu haben. Der Fahrradfahrer lehnte eine Behandlung durch den Rettungsdienst ab. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell