Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gutach - Arbeitsunfall

Gutach (ots)

Beim Abladen von Stahlrohren kam es am Dienstagmorgen kurz vor 10 Uhr in der Straße Mattenhof zu einem Arbeitsunfall. Hierbei wurde ein 28-Jähriger schwer verletzt und musste in eine Klinik zur Behandlung eingeliefert werden.

