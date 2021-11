Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Kennzeichendiebstahl

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

Unbekannte Täter haben in der Zeit von Sonntagabend bis Montagvormittag in der Straße "Kämswiese" an einem geparkten, roten Mercedes-Benz das vordere Kennzeichen mit ROK-Zulassung entwendet.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Rockenhausen unter der Telefonnummer 06361 / 917-0 jederzeit entgegen. |pirok

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell