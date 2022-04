Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220426-2: Versuchter Einbruch in Reihenendhaus - Zeugen gesucht

Frechen (ots)

Eine unbekannte Person hat am Montag (25. April) versucht in ein Haus in Frechen-Königsdorf einzubrechen. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 suchen Zeugen.

Der oder die Unbekannte soll laut einer Zeugin (82) um 8 Uhr mehrfach an ihrer Haustür im Sperlingsweg geklingelt haben. Da niemand die Tür öffnete, soll die Person das Gartentor aufgebrochen und sich in den Garten begeben haben. Dort bemerkte der oder die Einbrecher/-in die 82-Jährige und flüchtete in unbekannte Richtung.

Laut Zeugin soll die Person etwa 30 Jahre alt sein, schwarze Haare haben und Schwarzer sein. Hinweise nehmen die Ermittler der Kriminalpolizei in Hürth unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (ml)

