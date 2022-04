Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220425-5: Zweiradfahrer fuhr gegen Autotür und flüchtete - Zeugensuche

Pulheim (ots)

Die Fahrerin des Autos wurde leicht verletzt.

Nach einem Verkehrsunfall in Pulheim am Sonntag (24. April) sucht die Polizei derzeit den Fahrer eines Kleinkraftrads zur Klärung des Unfallhergangs. Laut ersten Ermittlungen prallte der circa 14-Jährige gegen 22.15 Uhr mit einem dunklen Roller gegen die offene Fahrertür eines am Pletschmühlenweg geparkten Golfs. Die Türe stieß gegen das Bein einer 35-Jährigen, die zu diesem Zeitpunkt auf dem Fahrersitz des Autos saß. Der Jugendliche fiel von dem Kleinkraftrad, welches durch den Sturz beschädigt wurde. Er habe seinen schwarzen Motorradhelm abgenommen, den Roller aufgestellt und sei nach einem kurzen Gespräch mit der Geschädigten in Richtung Bonnstraße davongefahren.

Der Fahrer des Kleinkraftrads habe dunkle lockige Haare und sei circa 160 Zentimeter groß. Zur Tatzeit habe er eine Louis-Vuitton-Tasche getragen.

Die Polizei bittet den Fahrer des Kleinkraftrads sowie Zeugen Hinweise zur Klärung des Unfallhergangs an das Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de zu übermitteln. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell