POL-REK: 220425-3: Getränkemarkt ausgeraubt - Polizei sucht Zeugen

Hürth (ots) - Der Pedelecfahrer und eine PKW Fahrerin wurden nach einem Zusammenstoß in Krankenhäuser eingeliefert. Ein 44- jähriger Mann aus Hürth war am Freitagnachmittag (22.04.2022 gegen 16:55 Uhr) mit seinem Pedelec auf der Straße "In den Höhnen" aus Richtung Krankenhausstraße kommend in Richtung Efferener Straße unterwegs. Er benutzte den für beide Fahrtrichtungen freigegebenen Radweg linksseitig neben der ...

mehr