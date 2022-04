Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220425-2: Einbruch in Grundschule - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Wesseling (ots)

Polizisten haben in der Nacht zu Samstag (23. April) in Wesseling einen Tatverdächtigen (25) nach einem Einbruch vorläufig festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, in eine Grundschule eingebrochen zu sein und mehrere Türen und Geldkassetten aufgebrochen zu haben.

Gegen 0 Uhr alarmierte der Hausmeister der Schule die Polizei. Er hatte Licht im Schulgebäude festgestellt. Er habe das Gelände betreten und eine männliche Person wahrgenommen. Daraufhin sei der Mann in unbekannte Richtung geflüchtet. Der Zeuge habe geöffnete und durchsuchte Schränke sowie einen geöffneten Safe aufgefunden. Wenig später trafen Polizeibeamte eine Person an der Haltestelle Wesseling Mitte an. Sein Erscheinungsbild stimmte mit der Personenbeschreibung des Zeugen überein. Zudem führte der Tatverdächtige Einbruchswerkzeug und vermeintliches Diebesgut mit sich. Polizeibeamte nahmen den Mann vorläufig fest und brachten ihn zu einer Polizeiwache. Außerdem stellten sie das Einbruchswerkzeug und die Beute sicher. Polizisten führten den Tatverdächtigen einem Bereitschaftsrichter vor, welcher die Untersuchungshaft anordnete. (ml)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell