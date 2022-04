Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220424-1: Pedelecfahrer nach Verkehrsunfall verletzt

Hürth (ots)

Der Pedelecfahrer und eine PKW Fahrerin wurden nach einem Zusammenstoß in Krankenhäuser eingeliefert. Ein 44- jähriger Mann aus Hürth war am Freitagnachmittag (22.04.2022 gegen 16:55 Uhr) mit seinem Pedelec auf der Straße "In den Höhnen" aus Richtung Krankenhausstraße kommend in Richtung Efferener Straße unterwegs. Er benutzte den für beide Fahrtrichtungen freigegebenen Radweg linksseitig neben der Fahrbahn. Als er die mittels Verkehrszeichen untergeordnete Straße "Ingeborg- Bachmann- Straße" überqueren wollte, kam es zu einer Kollision mit dem PKW einer 75- jährigen Hürtherin. Diese beabsichtigte von einem Einkaufsmarkt kommend auf die Straße In den Höhnen abzubiegen. Beim Einfahren in den Kreuzungsbereich nahm sie den Radfahrer, aus ihrer Sicht von rechts kommend, zu spät war. Sie versuchte noch auszuweichen, verlor offensichtlich die Kontrolle über den PKW, querte die Straße "In den Höhnen" und prallte auf der gegenüberliegenden Seite mit ihrem PKW gegen eine Straßenlaterne. Der Radfahrer wie auch die PKW- Führerin wurden nach medizinischer Erstversorgung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Der PKW war nach dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.(pw)

