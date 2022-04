POL-REK: 220422-1: Gefahrensituation Abbiegen - Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall leichtverletzt

Elsdorf (ots) - Kosten für unnötige Reparatur fast so teuer wie neuer Staubsauger Am Dienstagmittag (19. April) hat ein vermeintlicher Staubsaugervertreter einem Senior in Elsdorf-Grouven vorgetäuscht, dass eine Reparatur an seinem Markenstaubsauger notwendig sei. Der unbekannte Mann erbeutete so eine vierstellige Summe Bargeld. Die Ermittler des ...

