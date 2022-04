Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220421-4: Falscher Staubsaugervertreter erbeutete Bargeld

Elsdorf (ots)

Kosten für unnötige Reparatur fast so teuer wie neuer Staubsauger

Am Dienstagmittag (19. April) hat ein vermeintlicher Staubsaugervertreter einem Senior in Elsdorf-Grouven vorgetäuscht, dass eine Reparatur an seinem Markenstaubsauger notwendig sei. Der unbekannte Mann erbeutete so eine vierstellige Summe Bargeld. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 12 suchen Zeugen.

Gegen 12 Uhr erhielt der Senior (78) Besuch eines ihm unbekannten Vertreters. Er sah sich nach Angaben des 78-Jährigen den Sauger an und tauschte Teile des älteren Modells aus, obwohl das Gerät nicht kaputt gewesen sei. Danach sei der Vertreter mit ihm zu einer Bank gefahren, da der Senior nicht genug Bargeld im Haus gehabt habe, um die Reparatur zu bezahlen.

Der Vertreter soll etwa 40 Jahre alt, ungefähr 180 Zentimeter groß und von kräftiger (dicker) Statur sein. Der Mann hat kurze dunkelblonde oder braune Haare und ein rundes Gesicht. Er trug vermutlich eine Jeans und ein T-Shirt. Außerdem soll er mit einem dunklen Kastenwagen mit Aachener Städtekennung vor Ort gewesen sein.

Zeugen, die den Mann im Bereich der Römerstraße oder dem Brockendorfer Weg gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de an die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 zu wenden. (akl)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell