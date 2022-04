Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220421-3: Pedelec-Fahrer gestürzt und schwer verletzt

Brühl (ots)

Radfahrer war alkoholisiert - Blutprobe

Am Mittwochabend (20. April) hat sich ein Pedelec-Fahrer (55) bei einem Alleinunfall in Brühl schwere Verletzungen zugezogen. Rettungskräfte brachten den Patienten in ein Krankenhaus, wo er zur Weiterbehandlung stationär aufgenommen wurde. Polizisten stellten bei dem 55-Jährigen Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als ein Promille. Daher ordneten die Beamten eine Blutprobe an.

Nach ersten Ermittlungen war der 55-Jährige gegen 21.30 Uhr mit seinem Pedelec auf der Straße 'Neue Bohle' in Richtung der Römerstraße unterwegs. Während der Fahrt soll sich seine Satteltasche gelöst haben und in die Speichen geraten sein. Dadurch habe er die Kontrolle über sein Rad verloren und sei gestürzt.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Rhein-Erft-Kreis hat die Ermittlungen bereits aufgenommen. (he)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell