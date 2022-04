Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220421-2: Unfallbeteiligte von eigenem Auto überrollt

Hürth (ots)

Am Mittwochnachmittag hat sich eine 60-Jährige auf einem Parkplatz in Hürth-Hermülheim schwer verletzt. Rettungskräfte brachten die Seniorin in eine Uniklinik.

Gegen 14.30 Uhr soll ersten Erkenntnissen zufolge der schwarze Jeep der 60-jährigen Hürtherin auf einem Parkplatz an der Eschweilerstraße nach vorne aus der Parktasche gerollt sein, obwohl sie sich nicht im Fahrzeug befand. Nach Angaben von Zeugen habe die Seniorin versucht zurück in ihr Auto zu gelangen und sei dabei gestürzt und von ihrem SUV überrollt worden. Zeugen gegenüber äußerte die Hürtherin, dass sie in den Wagen gestiegen war und los fahren wollte. Da sie aber etwas vergessen habe, sei sie wieder ausgestiegen und habe den Wählhebel vergessen auf P (Park) zu stellen. Während der Jeep wegrollte, beschädigte er noch einen weiteren neben ihm geparkten Fiat. Ein 21-jähriger Zeuge sicherte den Geländewagen vor einem weiteren Wegrollen, indem er die Bremse zog. Im Anschluss leistete er mit einer weiteren Zeugin bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste-Hilfe.

Die Ermittlungen zur Sache hat das Verkehrskommissariat aufgenommen.

Die Polizei rät: Kontrollieren Sie bitte immer vor dem Verlassen Ihres Autos, ob dieses richtig gegen Wegrollen gesichert ist. Das Wegrollen eines Autos kann nicht nur Menschen erheblich verletzen, sondern auch hohe Sachschäden an anderen Fahrzeugen, Zäunen, Bebauungen oder Gegenständen hervorrufen. (akl)

