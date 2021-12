Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Vandalismus auf Kindergartengelände fortgesetzt

Bad Bergzabern (ots)

In der Nacht auf den 17.12.21 wurde im Außenbereich eines Kindergartens in der Weinstraße erneut ein Sachschaden von 1500.- Euro angerichtet. Bereits in der Nacht zum 16.12.21 und im September 2021 verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zum Außengelände der Kindertagesstätte und richteten einen erheblichen Sachschaden an. Zeugen werden gebeten sich unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de an die Polizeiinspektion Bad Bergzabern zu wenden.

