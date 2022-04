Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220421-1: Marihuana-Plantage ausgehoben

Frechen (ots)

Bei einer Durchsuchung am Mittwochmorgen (20. April) in Frechen stellten Beamte mehrere Pflanzen einer Marihuana-Plantage, Kokain, Waffen und Diebesgut sicher.

Am frühen Morgen vollstreckten Beamte des Kriminalkommissariats 13 bei einer Frechener Familie einen Durchsuchungsbeschluss. Die Familie war bereits in der Vergangenheit mehrfach wegen des Besitzes, Anbaus und Handels mit Betäubungsmitteln in Erscheinung getreten. Neben dem waren Mitglieder der Familie auch schon wegen Körperverletzungsdelikten aufgefallen bei denen Waffen oder gefährliche Gegenstände verwendet wurden. Auf Grund dessen unterstütze ein Spezialeinsatzkommando die Ermittler bei der Durchsuchung. Den Kampfhund der Familie, einen Staffordshire Bullterrier, brachten die Spezialkräfte für die Durchsuchung in einem Kellerraum unter.

Die Polizisten fanden in zwei Gartenlauben der Doppelhaushälfte der Familie eine Plantage mit mehr als 30 Marihuana-Pflanzen. Neben den Pflanzen, Beleuchtungseinrichtungen, Lüftungsanlagen, Filtern und Düngemittel, stellten die Beamten Bargeld in vierstelliger Höhe, Kokain und Waffen in Form von Schreckschuss- und Luftdruckwaffen sowie einen Schlagring sicher. Die Ermittler fanden außerdem zwei Fahrräder und drei hochwertige Gartengeräte, wovon ein Fahrrad und ein Gartengerät bereits als gestohlen gemeldet worden waren. Auch diese nahmen die Beamten in Verwahrung. Die weiteren Ermittlungen zur Sache dauern an. (akl)

