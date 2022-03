Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Raub im Einkaufszentrum

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch beraubte ein noch Unbekannter gegen 16:45 Uhr eine 61-jährige Frau in einem Einkaufszentrum in Mercedesstraße in Sindelfingen. Die 61-Jährige hatte gerade an einem Geldautomaten Bargeld im dreistelligen Bereich abgehoben, als sie von dem Unbekannten angerempelt wurde. Während die Frau durch den Stoß hinfiel, entriss der Unbekannte ihr das gerade abgehobene Bargeld. Der Täter ließ die gestürzte Frau am Boden liegen und rannte davon. Es handelte sich um einen großen, sehr schlanken Mann mit kurzen, schwarzen Haaren. Er war mit einer dunklen Jeans und einer dunklen Jacke bekleidet. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten. sich unter Tel. 0800 1100225 zu melden.

