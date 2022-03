Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz-Gündelbach: Unbekannte lassen Glasfaser- und Steinwolle auf fremdem Grundstück zurück

Ludwigsburg

Zwischen dem 20. und dem 27. Februar trieben noch unbekannte Täter auf einem Gartengrundstück in Gündelbach südlich der Metterstraße und des Sportplatzes am dortigen Waldrand ihr Unwesen. Die Unbekannten ließen insgesamt sechs blaue Müllsäcke gefüllt mit Glasfaser- und Steinwolle zurück. Möglicherweise wollten die Täter so die Entsorgungskosten für das potentiell asbesthaltige Dämmmaterial umgehen. Vermutlich wurde der Abfall mit einem Traktor zum Abladeort transportiert. Vor Ort wurden entsprechende Reifenspuren festgestellt. Zeugen, die Hinweise zur Herkunft des Materials geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07142 405-0, mit dem Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

