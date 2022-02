Polizei Korbach

POL-KB: Bad Arolsen - Einbrecher in zwei Schulen, Zeugen gesucht

Korbach (ots)

Zwei Schulen in der Großen Allee in Bad Arolsen waren am vergangenen Wochenende (4. bis 7. Februar) das Ziel von unbekannten Tätern.

An einer Schule versuchten sie eine Tür aufzuhebeln. Da dies nicht gelang, mussten sie ohne Beute flüchten.

In die zweite Schule konnten die Unbekannten eindringen. Hier brachen sie einen Getränkeautomaten auf und entwendeten daraus eine geringe Menge Münzgeld. Anschließend durchsuchten sie noch weitere Räume, konnten aber keine weitere Beute machen. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-97990.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell